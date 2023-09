Verdone e la polemica di Favino | «Niente masturbazioni | l’Italia non produce Barbie e Oppenheimer»

(Di giovedì 14 settembre 2023) La seconda serie di “Vita da Carlo” serie tv di Carloprodotta dai De Laurentiis padre e figlio. Ne scrive Il fatto quotidiano. Tra picchi di entusiasmo e pianure di sconfitta, ne vedremo delle belle e vieppiù nostalgiche: Vita da Carlo seconda stagione è da domani disponibile in streaming su Paramount + (la prima è su Prime Video). Tante le guest-star: Maria De Filippi, Claudia Gerini, Gabriele Muccino, Zlatan Ibrahimovic, Fabio Fazio e Christian De Sica. Carlorivendica: “Sono contro la cancel culture: la nostra commedia anni Sessanta verrebbe cancellata. Ora c’è chi dice che la Divina commedia è pornografica, o il David. Tra un po’ lo sarà il crocifisso”. In riferimento alladiche avrebbe voluto un attore italiano a interpretare Enzo Ferrari nella pellicola statunitense, dice “Stiamo ...

La vita di Carlo Verdone «In bilico tra entusiasmo e sconfitta. La mia è una vita affannosa, in modo buffo, ma se non avessi avuto queste fatiche, significherebbe che non avrei ...Dopo il successo della prima serie, arriva su Prime Video la nuova stagione "Più autobiografica: lotto con i produttori che boicottanto il mio capolavoro".L'attore italiano Carlo Verdone è pronto a presentare la seconda serie di "Vita da Carlo" su Paramount+. Dopo il grande successo della prima stagione, Verdone è entusiasta di continuare con la sua ...