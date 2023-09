...e GLOBAL BANKING PARTNER esclusivo della 37a edizione 2024 della più famosa competizione di... con la gara inaugurale svoltasi1851, e un'incredibile prova di resistenza fisica per i ...... sfidando a nuoto, con il Sup ed in barca agli imprevisti delle correnti e del cambio di ... Sarà un'esperienza che porterannoloro cuore e nei loro ricordi per lungo tempo. Ringrazio il ......e Global Banking Partner esclusivo della 37a edizione 2024 della più famosa competizione dial ... con la gara inaugurale svoltasi1851, e un'incredibile prova di resistenza fisica per i ...... non la terra" di Cosimo Curatola L aha il suo linguaggio , un'insieme di parole antiche dal ... Così, quando ci siamo incontrati con luipaddock del Montmelò, per la MotoGP, abbiamo dovuto ...

Vela, nel 470 misto si scioglie la coppia composta da Giacomo Ferrari e Bianca Caruso OA Sport

Vela: l'Europeo J/24 nel 2024 si svolgerà in Costa Smeralda Agenzia ANSA

Il vicegovernatore alla presentazione della 55. edizione della regata velica Trieste, 14 set - "Un appuntamento che appassiona non solo i praticanti della vela, ma che attrae e fa confluire ...America's Cup e UniCredit annunciano una nuova collaborazione che vede la banca, che si definisce 'paneuropea', come global partner e global banking partner esclusivo della 37a edizione della più famo ...Alla vigilia della Preliminary races di America’s Cup, Pressmare ha incontrato il Class Manager della AC40, che si apre a team e armatori privati.