Varcaturo | viavai in viale dei Pini Nord | fiori e ricordi per la 15enne scomparsa

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 14 settembre 2023) E’ un via vai di ragazzi in Via Dei, a. Il tratto di strada in cui laAnna Sommella ha perso la vita in un terribile incidente stradale ieri sera è diventato un luogo di pellegrinaggio per molti coetanei. Sono accompagnati dai genitori, lasciano un fiore, un ricordo, anche i passanti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.