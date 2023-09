Vannacci | la moglie Camelia Mihailescu al GdI | “Io orgogliosa | Roberto ci ha messo un anno per invitarmi fuori | mi portò al tennis; dura saperlo lontano in difesa di altri popoli | non è razzista” - ESCLUSIVA

"Mi colpiscono tutte e tre" ha risposto. "La prima (quella in cui unaè stata picchiata dal marito, e la vicenda è stata giustificata come "questione culturale") evidenzia un ...Related posts: IL GENERALE, LE DUE DIVERSE CENSURE E LA MAGGIORANZA SILENZIOSA (di Matteo Fais) IL PESTAGGIO DELL'INDIANO, A ROMA, NON È GIUSTIZIA (di Matteo Fais) GARDA: ULTIMA FERMATA ...Ladel generale: 'Concordo pienamente con quello che ha scritto mio marito' 'Partiamo dal fatto che io non ho letto il suo libro'. A dirlo è Camelia Mihãilescu ,del ...... la società post - industriale e l'attualità (daalla destra): l'inedita intervista - testamento a De Masi dell'amico Claudio Gubitosi Nel corso della cerimonia laica era stata ladi ...

La moglie di Vannacci difende il generale: «Il libro di mio marito è ... Open

Camelia Mihailescu, la moglie del generale Vannacci che lo difende sui social Corriere Fiorentino

A Grosseto, dove da poco la prefetta nonché moglie del ministro Piantedosi ha firmato la nuova “via Almirante”, ora a destra se le danno di santa ragione per l’ormai famoso libro del generale Vannacci ...Il generale Roberto Vannacci è stato ancora ospite di Mario Giordano e ha parlato di immigrazione, di norme sulla polizia e famiglia reale ...Al direttore - La richiesta del pubblico ministero di Brescia che, come riporta la stampa, ha sollecitato l’esenzione da ogni responsabilità di un cittadino del Bangladesh che maltrattava e vessava, l ...