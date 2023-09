Valle d' Aosta | un settembre ricco di eventi

Tanti gli eventi in calendario e, da 16 al 24 settembre , il ricco patrimonio culturale dellad'è in mostra con Plaisirs de Culture, la rassegna che apre gratuitamente al pubblico siti, castelli e musei fra visite speciali (gratuite o a tariffa ridotta), performance artistiche e ...... Piemonte eD', Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Sardegna). Proiezioni che si spingono anche oltre ...21 settembre nel Lazio, ind'e Veneto;. 26 settembre in Abruzzo e nella Provincia Autonoma di Trento;. 27 settembre in Liguria;. 13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano. Ricevere l'......il tempo di festeggiare i buoni risultati ottenuti tra sabato 9 e domenica 10 settembre a San Damiano d'Asti al Rally Il Grappolo storico che è già il momento di prepararsi per il Rallyd'...

Val d'Aosta senza treni rossi fino al 2026. Ma è polemica: «Troppi 3 anni di lavori» Corriere della Sera

Temporali in arrivo, allerta gialla in Valle d'Aosta Agenzia ANSA

Si ripete l'iniziativa dello skipass a 100 euro nelle piccole stazioni sciistiche valdostane di di Antagnod, Brusson, Chamois, Champorcher, Cogne, Crévacol Saint-Rhemy-en-Bosses, Gressoney-Saint-Jean, ...FOGGIA - La 'ndragheta si conferma assoluta dominatrice della scena criminale, mentre i gradi clan della camorra si evolvono ...Ghiacciai italiani, austriaci e svizzeri sono accumunati dalla stessa emorragia a causa della crisi climatica, con arretramenti delle fronti glaciali e importanti perdite di volume. Questa la fotograf ...