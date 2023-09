Valencia vs Atletico Madrid – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 14 settembre 2023) Uno degli incontri più importanti della Liga si svolgerà sabato 16 settembre pomeriggio al famoso stadio Mestalla, dove ilaccoglierà l’. Ilè attualmente 11° in classifica, con sei punti ottenuti nelle prime quattro partite della nuova stagione, mentre l’è quarto, con sette punti in tre partite. Il calcio di inzio divsè previsto alle 16:15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha avuto una campagna 2022-23 disastrosa, terminando al 16° posto in classifica, che si è rivelato il più basso piazzamento finale nella massima ...