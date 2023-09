(Di giovedì 14 settembre 2023) "Vogliamo rafforzare, incrementareSud proprio per riunire l'Italia e abbiamo intenzione di usare queste risorse incrementate di 1 miliardo di euro per rafforzareSud, ma vogliamo estendere questi interventi anche a quelle realtà di forte disagio che esistono nel Centro e nel Nord del Paese, perché ci sono le periferie urbane che sono in sofferenza anche in altre parti d'Italia". L'articolo .

... ha affermato anche in questi giorni il ministro dell'Istruzione Giuseppe. È ancora ... Nelle Marche stanziato 1per la ventilazione Alcuni territori si sono già mossi. Nelle Marche per ...... ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe. Una delle strategie ... Come le Marche: è stato stanziato undi euro per dotare 250 aule scolastiche di tecnologia di ...... ha affermato anche in questi giorni il ministro dell'Istruzione Giuseppe. Le priorità: ... Nelle Marche per esempio è stato stanziato oggi undi euro per l'installazione di tecnologia ...... Simone Polchi, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, lo scorso mese di ... I bandi di gara d'appalto da oltre 1600 mila euro per l'affidamento dei lavori il ...

Valditara: “Un milione in più per Agenda Sud e 25 milioni per contesti disagiati del Mezzogiorno” Orizzonte Scuola

Valditara torna a Caivano con 1 milione di euro e 20 prof in più. Padre Duilio Melissa: “Quando al Librino di Catania” Orizzonte Scuola

"Molto positivo che ci siano riscontri positivi sulla riforma dell’istruzione". Tre quarti degli italiani apprezza anche l’introduzione del docente tutor. "È il primo passo per la personalizzazione de ...Tornano sui banchi 1 milione e 300mila tra giovani e giovanissimi: 32mila in meno rispetto al 2021. Tra i docenti ancora molti precari e la difficoltà, per loro, di trovare gli alloggi. Il "piano casa ...Dopo la sua recente visita al Parco Verde di Caivano, il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato un ritorno ... di Caivano riceverà un finanziamento specifico di 1 milione di euro, ...