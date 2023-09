In queste settimane il Ministro dell'Istruzioneha disposto l'invio di 20 docenti in più negli istituti di Caivano, in maniera che gli istituti scolastici restino aperti anche di pomeriggio.... alcune regioni saranno colpite più di altre, e il governo sia tagliare proprio nelle ... Il ministroha usato parole di fuoco contro la regione Campania (Tecnica della scuola 26 - 6 - ...Nell'email, con allegata la lettera a, rivolta a dirigenti scolastici, docenti e ... E mentre l'opposizione sia dare battaglia in aula, l'11 le associazioni e i gruppi studenteschi ...... con gli incarichi alla sorella Arianna e al sottosegretario Fazzolari, la premier sia ... Per l'istruzione il ministro Giuseppeè ottimista: "Attendo certamente che buona parte delle ...

Valditara prepara un piano estate: “Le scuole dovranno restare aperte tutto l’anno. Pronto 1 miliardo” Orizzonte Scuola

Valditara: “Vogliamo lottare per eliminare l’ignominia della separazione dell’Italia in due realtà” Orizzonte Scuola

"Grazie al lavoro della Lega al Governo e in Parlamento, finalmente risposte concrete alla scuola. In commissione Cultura al Senato, per esempio, abbiamo avviato i lavori per contrastare i crescenti e ...Il conflitto apparente tra la crescente adozione dell'intelligenza artificiale e l'indiscutibile valore delle scienze umane è una questione che preoccupa molti nel mondo dell'istruzione.In queste settimane il Ministro dell’Istruzione Valditara ha disposto l’invio di 20 docenti in più negli istituti di Caivano, in maniera che gli istituti scolastici restino aperti anche di pomeriggio.