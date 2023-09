(Di giovedì 14 settembre 2023) "Abbiamo ottenuto un importante risultato, frutto di un dialogo produttivo e proficuo con la Commissione europea, il cui esito non era affatto scontato, tanto che in altre situazioni c'è stata una ...

"E' stata una delle modifiche più significative contenute nel decreto Pa bis per quanto riguarda ladegli insegnanti - sottolinea il ministro- e prevede proprio una lezione ...Lo ha detto il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe, nel corso della ...dei soldi per consentire che le scuole secondo la loro autonomia possano diventare momenti die ......prevedere un inasprimento delle pene così come è giusto fare un'adeguata attività die ... "Abbiamo, chiesto e ottenuto dal ministrouna disciplina chiara per il riconoscimento dei ...' E' stata una delle modifiche piu' significative contenute nel decreto Pa bis per quanto riguarda ladegli insegnanti - sottolinea il ministro- e prevede proprio una lezione ...

Valditara: “Con il docente tutor si va verso la formazione individualizzata” Orizzonte Scuola

Salviamo gli istituti tecnici dalla riforma Valditara Il Fatto Quotidiano

"E' stata una delle modifiche più significative contenute nel decreto Pa bis per quanto riguarda la formazione degli insegnanti - sottolinea il ministro Valditara - e prevede proprio una lezione ...Si è svolta questa mattina presso la Sala Salvadori alla Camera, su iniziativa dei parlamentari della Lega Roberto Marti e Rossano Sasso, la conferenza stampa dal titolo “Le proposte della Lega per la ..."Vogliamo varare un vero e proprio piano estate. Le scuole dovranno poter assicurare attività per tutto l'anno ai loro studenti così da divenire veri centri di aggregazione civica e sociale".