Valditara | “25 milioni di euro per le aree disagiate nel Sud”

(Di giovedì 14 settembre 2023) "Per contrastare la fragilità negli apprendimenti è stato predisposto un fondo specifico per lenei contesti disagiati nel nostro Mezzogiorno per un investimento complessivo di 25di". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito intervenuto alla presentazione del Programma Nazionale Scuole e Competenze 2021-2027. L'articolo .

Abbiamo ora a disposizione 3 miliardi e 780di euro per investimenti in materia di istruzione'. Lo dice il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, intervenuto alla ...Le azioni annunciate daEcco le parole del ministro dell'Istruzione e del Merito: '... Per alcune aree sono stati investiti 15di euro ulteriori su fondi PON. Le scuole sono state ...Dobbiamo dire grazie al presidente della Repubblica, Mattarella , che lunedì prossimo ha deciso di aprire ufficialmente l'anno scolastico a Forlì, presente il ministro, scegliendo ancora ...Abbiamo già chiesto un incremento del fondo che è attualmente pari a 133di euro. Speriamo ... per questo il ministroha lanciato l'Agenda Sud, si deve investire nelle scuole del ...

Valditara: “600 milioni per le materie Stem. A breve saranno pubblicate le linee guida” Orizzonte Scuola

Valditara: “700 milioni per 35 mila nuovi posti negli asili” Orizzonte Scuola

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - "Abbiamo ottenuto uno stanziamento di un miliardo in più rispetto al precedente piano. Abbiamo ora a disposizione 3 miliardi e 780 milioni di euro per investimenti in mat ...Interventi: Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito Leonardo ... Abbiamo ora a disposizione 3 miliardi e 780 milioni di euro per investimenti in materia di istruzione”. “Abbiamo ...Il ministro dell'Istruzione Valditara non cambia linea rispetto a una direttiva del 2007. Anche i tablet esclusi ...