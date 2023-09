Vaccini nuovi anti-covid 19 in arrivo Schillaci | “Vedremo se potranno essere distribuiti gratis”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tra una quindicina di giorni, arriveranno anche in Italia i nuociconvid-19. Lo ha confermato il ministro della salute, Orazio. Aggiungendo che, sulla possibilità che il vaccinovenga offerto a tutti e gratuitamente "ancora non ci abbiamo ragionato" L'articolo proviene da Firenze Post.

