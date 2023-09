Vaccini | la Corea del Sud risarcisce i danneggiati

(Di giovedì 14 settembre 2023) Come riportato in un lungo articolo dal The Korea Herald, il governo di uno dei più avanzati Paesi asiatici ha deciso di aumentare il livello dei già cospicui fondi stanziati per risarcire le famiglie di coloro che sono morti a seguito delle vaccinazioni contro il Covid-19. Tutto ciò, è molto importante sottolineare, indipendentemente dal fatto che la vaccinazione stessa sia stata confermata come la causa della morte. In soldoni, da settembre, le famiglie interessate avranno diritto a ricevere fino a 30 milioni di won (22.500 dollari) di indennizzo se un membro della famiglia muore entro 90 giorni dalla ricezione del vaccino Covid-19, anche se la causa della morte non può essere identificata con una autopsia. Dal luglio 2022 sono stati dati 10 milioni di won quando il decesso sia avvenuto entro 42 giorni dalla ricezione dell’iniezione. Le famiglie ora possono ricevere fino a 20 milioni ...

... chi parla delle scie chimiche o dei feti frullati nei. Durante le manifestazioni anti ... o di essere uno di questi strani casi psichiatrici rossobruni che amano dalladel Nord alla Cina ...... nel quadro di un presunto tentativo da parte della Russia di ottenere munizioni dalladel ... il tracciamento sarebbe possibile grazie alla presunta presenza di grafene nei. Tuttavia, ......causare infezioni in persone che hanno avuto in precedenza COVID - 19 o che hanno ricevuto... gli utenti dei social media di Cina edel Sud hanno condiviso un video che mostra migliaia di ...... visto che arriva dopo il summit di venerdì scorso a Camp David tra Stati Uniti ,del Sud e ...'alimentata negli ultimi anni dalle promesse non mantenute dei paesi sviluppati di fornire...

Ogni decesso entro 90 giorni dalla vaccinazione in Corea del Sud ... Presskit

Il coronavirus è sotto controllo. Ma l’Oms avverte: nuove varianti in ... Il Manifesto

Affermazione falsa: gli utenti dei social media in America Latina hanno condiviso l'affermazione secondo cui il dittatore nordcoreano Kim Jong-un avrebbe dichiarato guerra all'Ucraina e ordinato al ...Nelle ultime quattro settimane, con le nuove varianti, le infezioni in Italia sono aumentate dell'81%. Maga: "Vaccinazione indispensabile per le ...Una ricerca pubblicata sulla piattaforma bioRxiv aggiunge nuove informazioni sulla variante EG.5 (Eris), da qualche giorno dominante su scala mondiale e in crescita anche in Italia dove, ...