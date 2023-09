Vaccini anti Covid | Schillaci | ' somministrazione in Italia tra 15 giorni'

Il ministro della salute Orazio Schillac i, a margine di un evento alla Camera, ha annunciato che in Italia i nuovi- covid e- nfluenzali arriveranno tra 15 giorni e saranno somministrati nella stessa seduta vaccinale. Secondo Schillaci saranno "gratuiti per tutti, non solo per i fragili", con l'...20.50 Covid,Schillaci:arrivanogratis "Entro 15 giorni ci saranno le dosi del nuovo vaccinoCovid e poi man mano aumenteranno le dosi disponibili per i cittadini". Lo ha detto il ministro della Salute, Schillaci, al ...AGI - I nuovicontro il Covid, con la campagna autunnale che partirà all'inizio di ottobre, saranno gratuiti per tutti i cittadini che ne faranno richiesta. Lo ha annunciato il ministro della Salute Orazio ...Una valanga di fialeCovid che rischiano di finire anche questa volta in larga parte ...

Arrivano i nuovi vaccini anti Covid per via orale AGI - Agenzia Italia

Vaccini anti Covid gratis, parte la campagna autunnale AGI - Agenzia Italia

Il ministro della salute Orazio Schillaci, a margine di un evento alla Camera, ha annunciato che in Italia i nuovi vaccini anti-covid e anti-influenzali arriveranno tra 15 giorni e saranno ...Le prime dosi del nuovo vaccino saranno disponibili entro 15 giorni. Le due vaccinazioni, antinfluenzale ed anti-Covid, potranno essere effettuate nella stessa seduta vaccinale.Secondo il ministro della Salute, che nei prossimi giorni dovrebbe firmare una ordinanza per chiarire dettagli, saranno "gratuiti per tutti e non solo per i fragili" ...