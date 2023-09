(Di giovedì 14 settembre 2023) AGI - I nuovicontro il, con lache partirà all'inizio di ottobre, saranno gratuiti per tutti i cittadini che ne faranno richiesta. Lo ha annunciato il ministro della Salute Orazio Schillaci in un'intervista al Tg1. La circolare ministeriale di agosto raccomanda e offre la vaccinazione a over 60, fragili, donne in gravidanza e operatori sanitari, ma il ministro ha chiarito che l'inoculazione sarà comunque gratuita per tutti, a patto che siano passati almeno tre mesi dall'ultima dose ricevuta o dalla malattia. "Entro 15 giorni - ha spiegato Schillaci - le prime dosi del nuovo vaccino. Non ci sarà nessun obbligo, ma il vaccino è raccomandato per gli ultrasessantenni, i fragili e tutti coloro che apngono alle categorie elencate nella circolare di agosto. Il vaccino ...

"Entro 15 giorni ci saranno le dosi del nuovo vaccinoCovid e poi man mano aumenteranno le dosi disponibili per i cittadini". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, al Tg1, specificando che "il vaccino sarà gratuito per tutti coloro ......il Ministro Schillaci annuncia in Tv che per i sani tra i 6 mesi e i 59 anni di età il vaccino... Ma iinutilizzati alla fine saranno moti di più perché sul nostro Paese, scaglionate negli ...Leggi Anche Covid, la variante Eris domina in Italia: ecco i sintomi più comuni Vaccino- ... E' previsto, inoltre - si sottolinea nella circolare - che i nuoviaggiornati possano essere ...Ancora due settimane e " avremo inuovi " contro il Covid : lo ha affermato nelle scorse ore il ministro della Salute, Orazio ... il nuovo vaccino- Covid di Pfizer - BioNtech. " Il vaccino ...

Arrivano i nuovi vaccini anti Covid per via orale AGI - Agenzia Italia

Vaccini anti Covid gratis, parte la campagna autunnale AGI - Agenzia Italia

"Sulla possibilità che il vaccino anti-Covid venga offerto a tutti e gratuitamente "ancora non ci abbiamo ragionato". Per quanto riguarda il rischio Covid nelle scuole Schillaci dice: "Siamo molto ...AGI - I nuovi vaccini contro il Covid, con la campagna autunnale che partirà all'inizio di ottobre, saranno gratuiti per tutti i cittadini che ne faranno richiesta. Lo ha annunciato il ministro della ..."Nessun obbligo - ha specificato il ministro - ma vaccino raccomandato soprattutto per gli ultra 60enni, per i pazienti fragili e per le persone che ...