Usa | Hunter Biden incriminato per possesso illegale di armi Così il 53enne inguaia il padre nella corsa alla rielezione alla Casa Bianca

(Di giovedì 14 settembre 2023), il figlio del presidente Usa Joe, è statocon tre capi di imputazione. Lo riferiscono i media Usa. I tre capi di imputazione sono tutti collegati aldi una pistola, acquistata mentendo sul suo consumo di droga. Lo scorso 6 settembre il procuratore speciale David Weiss aveva chiesto a un gran giurì di incriminareentro il 29 settembre, ovvero prima che scadessero i termini di prescrizione per tali reati. Leggi anche: Usa, i Repubblicani alzano il tiro su: aperta procedura di impeachment per il presunto ruolo negli affari del figlioUsa 2024, un processo in piena campagna elettorale anche in? Il figlio del ...

Biden, 53 anni, figlio del presidente degli Stati Unti, Joe Biden, è stato ufficialmente incriminato dal procuratore federale per dichiarazioni false e possesso illegale di armi. La storica incriminazione contro il figlio di un presidente in carica arriva dopo che un accordo di patteggiamento che avrebbe potuto mettere fine a un'indagine lunga anni su Biden è fallito.

Hunter Biden è stato incriminato da procuratori federali del Delaware per tre capi di imputazione collegati a possesso illegale di armi. Il 6 settembre il procuratore speciale David Weiss aveva chiesto a un gran giurì di incriminare Hunter Biden prima del 29 settembre, ovvero prima che scadessero i termini di prescrizione per tali reati. Due capi d'accusa sono legati al fatto che Biden avrebbe presentato un modulo in cui dichiarava di non fare uso di droghe.