Uomini e Donne registrazione | Gemma conquista | Barbara rifila due di picche

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 14 settembre 2023) Negli Studi Elios si è tenuta un'altradie le anticipazioni di oggi, giovedì 14 settembre 2023, riferiscono succulenti dinamiche per il Trono Classico che il Trono Over. Partendo da quest'ultimo,Galgani è felice: sta conoscendo un nuovo corteggiatore giovane. Nei giorni scorsi ha fatto capolino in Sardegna da lui. Una nuova avventura sentimentale, dunque, per la torinese che nelle ultime puntate ha chiuso con Antonino (sceso appositamente per conoscerla) e Maurizio (corteggiato da lei). Alessio Pili Stella, uno dei cavalieri più attraenti dell'attuale stagione, ha deciso di approfondire la conoscenza di due dame. Il 45enne, procuratore sportivo di Torino, ha ricevuto il due didaDe Santi (in causa con un ex corteggiatore): la dama ...