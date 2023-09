Uomini e donne oggi | caos in studio | Maria una belva | Gianni dato per scimmione

La nuova puntata di, in onda oggi su Canale5 , si apre con un'accesa discussione tra Gianni Sperti , Aurora Tropea e Gemma Galgani . Si procede con diverse situazioni sentimentali del trono over, con ...Caos e trash a. Durante la puntata del 14 settembre, nello studio è scoppiato un putiferio. Protagonisti, tanto per cambiare, Aurora Tropea, Gemma Galgani e Gianni Sperti. Ad un certo punto Maria De ..."Lee glidel Corpo di Polizia Penitenziaria non possono continuare ad essere aggrediti o a trovarsi costantemente in situazioni di alta tensione senza che il Ministero della Giustizia ...Tra lesi segnala il 6° posto assoluto di Sara Bruno ( e prima di categoria SF) che ha coperto la distanza in 4h21"01; tra gliEugenio Bonelli 14° assoluto in 3h21'16". Sulla 15 km con "...

Mercoledì 13 settembre - Uomini e donne Le puntate Witty TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Maria De Filippi è dovuta intervenire per placare una discussione tra Aurora Tropea, Gianni Sperti e Gemma Galgani. Ecco cosa è successo!Molti uomini si lamentano di non sapere affatto cosa desiderino le donne, e cercano disperatamente di capire come comportarsi con loro. In realtà non è così difficile, è provato che tutte le donne ...Dopo la discussione in studio, la dama ha deciso di rispondere a tono alle critiche dell’opinionista utilizzando i social. Ecco cosa ha scritto.