Uomini e Donne News | volano stracci tra Gianni Sperti | Gemma Galgani e Aurora Tropea | Maria De Filippi perde la pazienza

(Di giovedì 14 settembre 2023) Nella terza puntata didel 14 settembre 2023,sono stati coinvolti in un acceso scontro, che è culminato con quest’ultima dama del trono over che ha minacciato l’opinionista di portarlo in tribunale per calunnia, per poi lasciare lo studio dopo aver fatto spazientire persinoDe. Tutto è iniziato con una storia postata dasulle sue storie di Instagram con la quale rispondeva al commento di poco gusto fatto dadurante la puntata precedente: “comprati un po’ di dignità”, le ha detto senza alcun filtro, alludendo ai contenuti provocanti che ogni tanto la dama pubblica sul suo profilo. Ma a scatenare il ...

La puntata odierna diè stata segnata da picchi di tensione, principalmente dovuti allo scontro tra Aurora Tropea, Gianni Sperti e Gemma Galgani . In questa situazione, Maria De Filippi sembrava stufa di ...La conclusione della puntata odierna diha visto come protagonista Marco , un uomo del partner maschile che si descrive come un vero e proprio 'diesel' nelle relazioni. Marco è uscito con Roberta, Claudia ed Emanuela , ma è ...La puntata di oggi diè stata particolarmente probante per Gemma Galgani . Difatti quest'ultima ha dapprima discusso furiosamente con la rivale Aurora Tropea, e successivamente ha dovuto far fronte al ...E' stato quindi facile notare duee duedi origini croate, intenti nello scassinare la porta di uno degli appartamenti dei palazzi di Piazza Raffaello. Cosi come riportato da alcuni ...

Mercoledì 13 settembre - Uomini e donne Le puntate Witty TV

Oltre 180 i partecipanti. Donne, uomini e famiglie con bambini hanno detto sì alla libertà delle donne alla violenza. Con inizio alle 18.30, si è svolta la gara non agonistica di 6 chilometri su un ...ROMA (ITALPRESS) – Fiducia e coraggio: eccoli gli ingredienti con i quali Andrea Soncin, nuovo allenatore della Nazionale femminile che succede a Milena Bertolini, spera di dare nuovo vigore non solo ...Manuela Carriero è la nuova tronista di Uomini e Donne e tra i suoi corteggiatori c'è un celebre cantante neomelodico, ecco di chi si tratta ...