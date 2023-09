Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 14 09 23

Leggi su isaechia

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ma la registrazione diche abbiamo visto in onda oggi è avvenuta il 28 agosto, col caldo, l’afa, lo scirocco, ma con quale caspita di voglia si può stare 25 minuti a parlare di una STORIA SU INSTAGRAM che tra l’altro in 25 minuti nessuno di noi a casa ha visto e quindi siamo stati tutto il tempo letteralmente così: Ma io ti credo che poi la DeFy sclera già alla seconda registrazione dell’anno ed è già piena, satura e stracolma, cioè io VI PREGO, se all’età di Gemma Galgani e Aurora Tropea starò lì a disquisire della gravità delle storie su Instagram voi chiedete aiuto per me, fate un appello, una raccolta fondi, traetemi in salvo! Ma poi, really, ma davvero su Canale 5 dobbiamo discutere delle robe che accadono su Instagram? Ma non era tipo un programma in cui si cerca l’amore? Cosa dovrebbe mai importarci delle eventuali frecciate che ...