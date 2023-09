Uomini e Donne | l' ira di Maria De Filippi contro Aurora Tropea | Sono stufa

(Di giovedì 14 settembre 2023) Nella puntata del 14 settembre diDeha rimproverato, accusandola di generare tensioni nello studio. L'ira diDesi è abbattuta su, una delle dame del Trono Over di. La conduttrice del dating show è esplosa dopo l'ennesima polemica che ha coinvolto, Gemma Galgani e Gianni Sperti. Durante la puntata, Gemma Galgani ha accusatodi averla insultata su Instagram condividendo un post ritenuto da tutti vergognoso. Nel commento scritto su questo social network, Gemma era stata etichettata come " poco di buono ".ha cercato di dissociarsi ...

Ospiti nella scorsa puntata di, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara hanno emozionato il pubblico di Canale5 , quando l'ex concorrente di Temptation Island si è inginocchiato e ha chiesto alla fidanzata di sposarlo. ...'La resistenza dellee degliin movimento e la solidarietà dei lampedusani che si sono gettati in acqua per soccorrere, stanno offrendo cibo e distribuendo acqua ai migranti abbandonati ...Migranti, minori esi sono radunati davanti alla chiesa, nel corso principale, dove c'è la distribuzione di cibo e bevande. Cittadini e commercianti dell'isola si stanno prodigando in ...L' ira di Maria De Filippi si è abbattuta su Aurora Tropea , una delle dame del Trono Over di. La conduttrice del dating show è esplosa dopo l'ennesima polemica che ha coinvolto Aurora, Gemma Galgani e Gianni Sperti. Durante la puntata, Gemma Galgani ha accusato Aurora di ...

Mercoledì 13 settembre - Uomini e donne Le puntate Witty TV

Uomini e Donne, dopo la puntata di ieri Aurora Tropea replica via social a Gianni Sperti: ecco cosa ha pubblicato La nuova stagione di Uomini e Donne sta… Leggi ...Sono tornati insieme dopo essere usciti separati da Temptation Island. Ora i due ex concorrenti sognano matrimonio e famiglia.Il Parlamento europeo ha approvato una relazione che chiede misure a livello comunitario per contrastare la prostituzione: 234 i voti favorevoli 175 i contrari e 122 le astensioni. #EuropeNews ...