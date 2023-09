Uomini e Donne | commenti a caldo 14 09 2023

Nelle scorse ore, durante la messa in onda della puntata didel 13 settembre, i due ex sono stati protagonisti di un confronto. Dopodiché Maura ha consegnato ad Instagram una Story in ...Le posizioni di potere all'interno di istituzioni e federazioni, ad esempio, sono ancora largamente dominate dagli'. Attualmente, lerappresentano solo il 19,8% degli allenatori e il 12,......che condividete link dove si dice 'lenon si toccano' e poi voilà siete voi le prime a puntare il dito e mettere alla gogna una donna ! E trovo triste tutto questo è vero sono glii ...Ne 2016 'liberi votano no' (al referendum di Renzi). sempre referendum nello slogan del 2017 ('Referendum è libertà'), nel 2018 'Il Buonsenso al Governo', mentre nel 2019 spunta 'La ...

Mercoledì 13 settembre - Uomini e donne Le puntate Witty TV

Uomini e Donne, tra i corteggiatori di Manuela Carriero un famoso cantante neomelodico: ecco di chi si tratta Agli spettatori del dating show non è sfuggito il volto… Leggi ...Ida Platano è ormai a tutti gli effetti un volto noto e apprezzato in tv, e oggi ci anticipa qualche tendenza fashion per la stagione ...Anna Moroni torna nel mezzogiorno di Rai 1 e fa una sorpresa inaspettata ad Antonella Clerici. L'abbraccio tra la conduttrice e la cuoca, commuove tutti ...