Un’intelligenza artificiale più libera e aperta L’appello dei think tank secondo Da Empoli

(Di giovedì 14 settembre 2023) Più di qualsiasi precedente innovazione nel campo dell’intelligenza(Ia), ChatGpt e gli altri prodotti lanciati successivamente hanno colpito l’immaginazione delle persone comuni per due motivi fondamentali. Nessuno – tranne forse alcuni ricercatori – si aspettava un livello qualitativo così alto. È vero che i chatbot di OpenAi, Google, Microsoft, ecc. a volte farneticano e spesso dicono banalità ma si situano a un incrocio tra sofisticazione linguistica e velocità di esecuzione che non può che apparirci strabiliante. Almeno a tutti quelli (ed erano tanti) che fino al 29 novembre dell’anno scorso, cioè il giorno precedente il lancio di ChatGpt, erano convinti di avere un dominio del linguaggio ancora di molto superiore alle macchine. Ma l’aspetto ancora più dirompente è che tutto questo succede con una facilità d’uso senza precedenti che ha fatto cadere ...

...approccio che nessuna macchina può padroneggiare né del tutto ... come ha autorevolmente sottolineato, a proposito di... a proposito di, Ben Shneiderman nel suo ...L'Italia si attrezzi per l'IA' Meritare l'Europa, gli studenti in dialogo con Matteo Flora: 'L'mare non arginabile, ma possiamo sfruttarne le potenzialità' Digitale: L'...Grazie al connubio tra IoT e l', l'auto diventa non solo il touchpoint della smart city per ottimizzare la viabilità e la sicurezza stradale, ma anchenuovo ecosistema di ...Dal primo al 4 settembre Chicago ha ospitato Socialism 2023 ,evento che ogni anno "riunisce centinaia di socialisti e ...dall'alla poetica socialista, dalla ...

Intelligenza artificiale, Meta vuole sviluppare un'AI più potente di ChatGPT WIRED Italia