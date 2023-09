Unimpresa | Spadafora | “Rischio Credit Crunch in Italia”

Leggi su impresaitaliana

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il Tasso a 4,5% spaventa Giuseppe, vicepresidente di, che parla di«L’ennesima decisione improvvida della Banca centrale europea corre seriamente ildi dare un colpo di grazia all’economia dell’eurozona e dell’in particolare. I rischi per la crescita sono assai rilevanti. L’aumento del costo del denaro deciso oggi, il decimo in 14 mesi, con il tasso che sale al 4,5%, rappresenta una mazzata per le famiglie e per le imprese, con effetti devastanti tanto sui consumi delle persone tanto sugli investimenti e le spese ordinarie delle aziende». «Le ragioni della scelta odierna non si comprendono né bastano i chiarimenti forniti dalla presidente Christine Lagarde. Soprattutto, per il nostro Paese c’è unenorme di ...