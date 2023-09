domenica , titolo che ben sintetizza il rapporto fra tempo e spazio di questo non luogo geografico e anagrafico, è l'esordio nel lungometraggio del trentenne romano Alain Parroni . Ai ...Se non uccide fortifica, si dice, e Davide ha dimostrato di avere le spalle larghe, il giusto rispetto per chi l'ha preceduto,competenza disneyana a tutto tondo (capace di toccare ...VENEZIA 80 IN SALA Su Il Tempo Giulia Bianconi elenca i film passati per il Lido di Venezia e in arrivo nelle sale italiane:domenica , Le mie poesie non cambieranno il mondo , ...Quando Jordan torna a Città del Messico, però, Sebastián è introvabile e Jordan si imbarca invera e propria caccia per lametropoli. Non sveliamo qui null'altro su come prosegue la ...

Una sterminata domenica: intervista ad Alain Parroni, l'esordiente da tenere d'occhio | Cinema BadTaste.it Cinema

Una sterminata domenica, la periferica generazione Z di Alain Parroni (premiata a Venezia) Il Fatto Quotidiano

Tutto quello che c'è da sapere su "Una sterminata domenica", il film di Alain Perroni premiato a Venezia 80 e al cinema dal 14 settembre.Una sterminata domenica è un film interessante, eccessivo, a volte sovraccarico ma sempre sincero nel voler rintracciare i segni di un disagio.Dopo il Premio Orizzonti Speciale della Giuria, 'Una sterminata domenica' arriva il 14 settembre al cinema con Fandango ...