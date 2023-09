Una grande banca chiude tutte le sue filiali in Italia

(Di giovedì 14 settembre 2023) La chiamano “desertificazioneria”: gli sportelli fisici scompaiono sempre più rapidamente e in sempre più luoghi. Il fenomeno ha colpito anche l’, soprattutto i piccoli Comuni, come dimostra il caso della Santander Consumer Bank (Scb). Il gruppo spagnolo ha infatti deciso direle suepresenti nel nostro Paese. Ecco perché e cosa succederà (qui avevamo parlato della scomparsa di un altro istituto di credito). Cos’è la desertificazioneria Inci sono sempre meno banche “fisiche”, complice il maggiore ricorso al digitale. Secondo l’Osservatorio della First Cisl nazionale, inabbiamo un’area vasta quanto i territori di Lombardia, Veneto e Piemonte messi assieme totalmente sprovvista di sportelli ...

Vederlo in campo a Flushing Meadows era giàgioia, figuriamoci doposemifinale. New York mi porta fortuna' . La semifinale negli States, però, è solo il punto di partenza: 'La crescita ...Bisognerebbe trovaresoluzione. Ma la fotografia degli hotspot pieni è la prova del fallimento ... Diimpatto è stato il recente decreto Caivano, chiamato così in riferimento alla cittadina ...Agostino Santillo , vicepresidente del gruppo M5S della Camera dice: 'Quindi il Superbonus, a stare a questo emendamento, non è nétragedia contabile , né la piùtruffa del secolo. È un ...delusione"No, non lo è - ha concluso l'imprenditrice " come tutte quante le coppie abbiamo avuto dei problemi. Un problema di relazione di coppia purtroppo finito in mano ai social e ...

Kim Jong-un: 'La Russia otterrà una grande vittoria' Repubblica TV

Kim Jong Un: "La Russia otterra' una grande vittoria" - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Sono state prontamente informate le segreterie nazionali, il livello di attenzione da parte del sindacato sarà massimo”. Il piano di riorganizzazione ... “Siamo di fronte ancora una volta all’ennesimo ...Il progetto definitivo del nuovo Tardini è arrivato in Comune. Lo stadio-astronave è nuova mente atterrato: grande, grandissimo, straripante, una banale copia di quello già presentato nel 2021, come ...(Pino Caruso) Non si può bluffare se c’è una civiltà teatrale, ed il teatro è una grande forza civile, il teatro toglie la vigliaccheria del vivere, toglie la paura del diverso, dell’altro, ...