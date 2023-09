Un posto al sole | trama 14 settembre 2023 | una notizia inaspettata

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 14 settembre 2023) Nunzio Cammarota entrerà in crisi durante l'episodio di Unaldi giovedì 14. Il giovane chef, infatti, riceverà unada parte di Silvia che lo preoccuperà particolarmente. Nunzio, in particolare, temerà di ritrovarsi in difficoltà con Michele, il quale, quando lui e Diego decisero di entrare in società con la Graziani per impedire che il Caffè Vulcano finisse nelle mani di Alberto Palladini, decise di anticipargli la sua quota. Intanto, Roberto sarà sempre più intenzionato ad andare fino in fondo con il suo proposito di scoprire la verità sulla paternità del piccolo Tommaso. L'imprenditore, riflettendo sulle parole di Marina a proposito delle bugie e delle macchinazioni di Lara, ha deciso di sottoporre il bambino al test del DNA, una decisione che ha fatto infuriare la ...