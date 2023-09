ULTIM’ORA | Seth Rollins è il wrestler dell’anno 2023 | va a lui la PWI 500 | il “Pallone d’Oro” del wrestling

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tutti isognano di partecipare al main event di WrestleMania, di vincere il titolo WWE e di diventare grandi stelle un giorno nella loro carriera. Un altro riconoscimento molto sentito nel settore è la classifica annuale del ProIllustrated. La più antica di queste è la PWI 500 che ordina in un ranking i primi 500. Quest’oggi a Busted Open Radio è stata rivelata in anteprima la top 10 del premio, che a sorpresa vede al verticedella WWE. La classifica, nata nel 1991, era stata già conquistata dall’attuale World Heavyweight Champion nel 2019 e nel 2015. Si tratta di una storica tripletta per, che eguaglia John Cena in questo particolare record. Ecco la top 10 completa del1) ...