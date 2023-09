Ultime Notizie – Vuelta 2023 | Vuelta | Evenepoel vince tappa 18 e Kuss leader | ordine d’arrivo e classifica

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 14 settembre 2023) Remcola 18/adelladi Spagna, 179 km con partenza da Pola de Allande e arrivo a Puerto de La Cruz de Linares. Il belga della Soudal Quick Step si impone con 4’44” di vantaggio sull’italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious) e 5’10” sul danese Andreas Kron (Lotto Dstny). Lo statunitense della Jumbo-Visma Seppresta in maglia rossa con 17? di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard, suo compagno di squadra. Domani è in programma la 19/a, da La Baneza a Iscar di 177 km, adatta ai velocisti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione