Ultime Notizie – “Tanti morti a Bergamo? In 15% casi chiave Dna”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 14 settembre 2023) “Nel mondo le ‘vittime’ del cromosoma di Neanderthal, fra iCovid, sono forse 1 milione e potrebbero essere proprio quelle che, in assenza di altre cause, muoiono per una predisposizione genetica“. E’ importante spiegare quello che è successo nell’epicentro iniziale della pandemia di Covid per Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri. Ed è con questo obiettivo che nasce lo studio Origin, condotto da ricercatori dell’Irccs, e da lui guidato sulla popolazione die provincia, e presentato oggi a Milano. “Secondo un calcolo fatto sui nostri dati di, il 15% del totale deiCovid sononon per altre cause, ma per qualcosa che si potrebbe spiegare con dei geni” di rischio. Un lavoro che ha dimostrato, nei residenti in quelle aree più colpite dal virus, come una ...