Ultime Notizie – Strage Brandizzo | Salvini | “Nessuna responsabilità resterà impunita”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 14 settembre 2023) Sulla tragedia presso la stazione ferroviaria di, “l’impegno comune è che ognivenga chiarita al più presto. Leche emergeranno non potranno rimanere impunite”. Lo sottolinea il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo, in un’informativa urgente del Governo, ribadendo “la mia personale vicinanza e di tutta l’aula ai famigliari di Kevin, Giuseppe, Micael, Giuseppe e Giuseppe le cinque vittime del tragico incidente dello scorso 30 agosto. Anche un solo morto sul lavoro è troppo e come istituzioni abbiamo il dovere di fare chiarezza sull’accaduto”.spiega che “nel contesto della manutenzione ferroviaria non esistono ad oggi tecnologie totalmente sicure e affidabili che consentano di prescindere dal corretto comportamento ...