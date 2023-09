Ultime Notizie Serie A | le parole di Thiago Motta; il futuro di Totti; Yerri Mina infortunato

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Bologna,: «Rinnovo? Ne stiamo parlando» Ledi, tecnico del Bologna: «Per il momento sta andando bene ma siamo solo all’inizio».: «Se ritorno alla Roma? Il prossimo anno può darsi che già ci starò» Francesco, ex attaccante e bandiera della Roma, ha parlato in occasione dell’Italian Padel Awards di un suo possibile ritorno in giallorosso. Fiorentina, infortunio: lesione tra il primo e secondo grado Fiorentina, lesione tra primo e secondo grado del retto femorale per...

I cybercriminali hanno minacciato di divulgare dati riguardanti lesettimane relativi alle ... Per tutte leche trattano di sicurezza informatica rimandiamo i lettori alla sezione ...Un bambino di sei anni è rimasto ucciso in un attacco di Mosca sulla regione ucraina. Morto anche un civile russo in un bombardamento di Kiev su una distilleria nella regione di Kursk. Il leader ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 14 settembre Adnkronos

Mondo ultime notizie. Libia: salgono a 5.500 i morti in alluvioni. Onu: a Derna acqua contaminata. ... Il Sole 24 ORE

MILANO — La trattativa durata sei mesi tra Delfin e il cda di Mediobanca per accordarsi e presentare una lista unica per il nuovo cda sembra a un punto fermo. E restano una decina di… Leggi ...Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Non credo che Dio debba essere difeso da Giorgia Meloni. Vuoi far nascere più bambini in Italia Combatti la precarietà". Così Nicola Fratoianni alla festa di Sinistra ...Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Faremo una grande manifestazione a fine ottobre sul futuro, sulla sanità, sui salari, sulla casa". Così Elly Schlein a Otto e mezzo su La7.