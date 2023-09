Ultime Notizie Roma del 14-09-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 settembre 2023)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la premier è leader di Budapest sono entrambi relatori al Budapest democratic Summit arrivato alla quinta edizione appuntamento che vede capi di stato e di governo leader religiosi accademici e rappresentanti della società civile riflettere su come superare l’inverno demografico che congela il vecchio continente ci sono nazioni più ricche dove nascono meno bambini dobbiamo mobilitare le risorse per sostenere la famiglia così come l’Ungheria da un esempio perfetto dice subito la premier italiana ospite di leader ungherese anche Papa Francesco l’ha detto nella sua visita pastorale a quanto è presidente del consiglio l’esempio di l’Ungheria dimostra che le cose possono cambiare se abbiamo il coraggio di fare le scelte gli investimenti necessari in Ungheria si è ...