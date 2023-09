Ultime Notizie Roma del 14-09-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio cresce la tensione l’hotspot di Lampedusa dopo gli sbarchi record di migranti oltre 7000 nelle48 ore de telecamere in particolare di morning news su Canale 5 hanno mostrato il caos nell’isola con decine di migranti che si sono arrampicati sul muro che delimita la struttura tra le urla della folla e la pulizia di spiegata per il mantenimento dell’ordine alcuni migranti hanno aiutato i compagni nel tentativo di scappare dal centro che li ospita dall’interno del cancello di sicurezza decine di altri migranti protestano con le grida oppure in silenzio Ed ora la politica Antonio tajani interviene sulla questione migranti O prendiamo il toro per le corna non usciamo afferma il vice premier è ministro degli Esteri non basta nemmeno la sola Europa per ...