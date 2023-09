Ultime Notizie Roma del 14-09-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a te è in corso nuovo blitz interforze con impiego di oltre 400 uomini di polizia Carabinieri Guardia di Finanza all’interno del Parco Verde nelle località limitrofe l’interattività e controllata dall’ alto da un elicottero della polizia da uno delle Fiamme Gialle che abbiamo ora argomento ma Rimaniamo sempre a parlare di cronaca di torna a parlare dell’incidente ferroviario di Brandizzo in provincia di Torino nel quale sono morti 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari Nella notte tra il 30 e il 31 agosto la procura è in altre quattro persone sono quattro dirigenti della sigifer l’azienda di borgovercelli per cui lavoravano le vittime anche per loro l’ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario fino a oggi gli unici Piero il ...