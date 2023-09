Ultime Notizie Roma del 14-09-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 settembre 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 13 settembre Buona giornata da Francesco Vitale con i russi hanno preso di mira nella notte il sud della regione di Odessa danneggiando le infrastrutture portuali nel distretto della città portare gli smile e ferendo 6 persone lo ha riferito il governatore locale di gruppi di droni d’attacco sono stati diretti contro il distretto di Ismail sono stati notati i danni alle infrastrutture portuali ed altre infrastrutture civili ha detto il governatore o lecchi per su telegram sei civili sono rimasti feriti e portato in ospedale tre dei quali in gravissime condizioni aggiunto Il funzionario intanto stretta di mano al cosmodromo di bosconi tra Putin e Kim il leader nordcoreano accolto dal presidente russo Priano Voltri ispezione poi terranno i colloqui Chi colpisce Come dicevamo il porto della Crimea e torniamo in Libia continuare a ...