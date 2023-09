Ultime Notizie – Orietta Berti citata nel libro di Giorgia Meloni | “Mi ha fatto piacere”

(Di giovedì 14 settembre 2023) La cantante nelintervista di Alessandro Sallusti “La versione di”,dalla presidente del Consiglioin una foto in cui sorride con il premier britannico Rishi Sunak che le chiedeva “Who’s?” “Ieri ero a registrare una canzone a Milano e mio figlio mi ha detto ‘guarda che sei neldella’… Mi hamolto. Oggi non ho messo le paillettes, ero tentata di indossarle anche oggi”. Con questa battutaride e scherza con i giornalisti che le chiedevano un commento aldi esserenelintervista di Alessandro Sallusti “La versione di ...

Una delledichiarazioni a favore della propria creatura politica Beppe Grilo l'ha fatta lo scorso giugno, quando commentando la fine del Reddito di Cittadinanza voluta dal governo aveva ...Vi è inoltre la possibilità di iscriversi per ricevere avvisi sui contenuti tramite email, o seguire sui social media lee annunci. Sono attualmente disponibili quattro fascicoli , ...(di Elvira Terranova) webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Mondo ultime notizie. Libia: salgono a 5.500 i morti in alluvioni. Onu: a Derna acqua contaminata. ... Il Sole 24 ORE

Ucraina, bimbo morto in attacco russo. Putin andrà in Nord Corea. LIVE Sky Tg24

(Teleborsa) - Il rallentamento in atto maggior parte dei Paesi europei ha ormai coinvolto anche l’economia italiana, che aveva reagito meglio di altre ai danni causati dalla pandemia. Dopo un secondo ...Sony presenta alla stampa non specializzata il frutto dell'acquisizione di Konica-Minolta, ovvero la nuova reflex digitale Alpha 100, alla ricerca di uno spazio in un mercato molto ambito ...I difensori dei diritti umani hanno interpretato questa decisione come un modo per ostacolare le indagini del Tribunale internazionale dell'Aja (Corte internazionale di giustizia) e il meccanismo ...