Ultime Notizie – Milano | scoppia caldaia a scuola | evacuata 250 bambini

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 14 settembre 2023) È stataa seguito di un incendio laprimaria di via degli Anemoni, a. Le fiamme sono divampate verso le 9.30, dopo che èta una delle tre caldaie presenti nell’istituto. Immediato l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, con il personale del distaccamento di via Sardegna, che ha subito provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza i locali. I 250e i 25 membri del personale scolastico presenti nellain quel momento sono stati evacuati a scopo precauzionale. I– fanno sapere i vigili del fuoco – non hanno fatto più rientro in classe per via degli ulteriori controlli ancora in corso. Nessuna persona risulta ferita o coinvolta a seguito dello scoppio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...