Ultime Notizie – la lite svelata | cosa è successo

(Di giovedì 14 settembre 2023) “Mi sono sentita tradita”. Chiara Ferragni, Fedez e il bacio con Rosa Chemical nell’ultima serata di Sanremo 2024. Il ‘caso’ è al centro dell’episodio The Ferragnez, Sanremo Special in uscita su Amazon Prime oggi 14 settembre. L’episodio ripercorre la settimana sanremese tra attese, dubbi, paure e (tante lacrime). Il conto alla rovescia è scandito dall’emozione e dalla tensione che crescono: “Ce la puoi fare”, si dice Ferragni. “E’ normale non sentirsi all’altezza, ma ce la farai”. “Mi sono preparata per tanto tempo, ci ho messo tanta energia negli ultimi 8 mesi”, ripete prima dello sbarco a Sanremo, dove la coppia vive separata. Chiara Ferragni con il suo team, Fedez impegnato con il podcast Muschio Selvaggio. Arriva il momento del debutto, preceduto da una conferenza stampa ‘complicata’: “Vogliono tutti provare a demolirmi. Aspettano tutti un passo falso”, dice lei, osservata ...