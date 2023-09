Ultime Notizie – Incidente a Vigevano | feriti due anziani travolti da auto

(Di giovedì 14 settembre 2023) Gravestradale questa mattina a, in provincia di Pavia, dove poco prima delle 10 in via Leonardo Da Vinci vicino a un supermercato, due pedoni sono stati investiti da un’. Uno dei due, un uomo di 79 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso con un trauma cranico all’ospedale San Matteo di Pavia. L’altro ferito è una donna di 74 anni, trasportata in codice giallo all’ospedale dicon un trauma a una gamba. Lo rende noto il 118, intervenuto conmedica, elisoccorso e due ambulanze. Sull’indaga la Polizia locale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Una delletendenze che sta spopolando sul web è proprio questa: un'illusione ottica che sfida la tua capacità di trovare un ragno nascosto in una foto . Ma non è solo un passatempo divertente; è anche un ...... iscriviti subito! " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute ... ascolta le puntate Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto,...... iscriviti subito! " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute ... ascolta le puntate Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto,...... iscriviti subito! " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute ... ascolta le puntate Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto,...

Filorussi: "Attacco missilistico ucraino su Sebastopoli" Sky Tg24

Kata, parla la mamma della bambina scomparsa a Firenze: news, ultime notizie Adnkronos

I migranti sbarcati negli ultimi giorni dalla Tunisia, circa seimila per una struttura in grado di contenerne al massimo mille, si accalcano per salire dui mezzi destinati al loro trasferimento con la ...Molti americani sono disposti a indebitarsi per acquistare l'ultimo iPhone, ma allo stesso tempo criticano chi possiede sempre l'ultimo modello come uno spreco ...La necessità degli arsenali nordcoreani rivela l’impreparazione della Russia a un conflitto di lunga durata. Pyongyang punta sull’intesa con Mosca per uscire dall’isolamento ...