Ultime Notizie – Giancarlo Magalli imita Gianni Morandi | la rivelazione

(Di giovedì 14 settembre 2023), ospite oggi, giovedì 14 settembre di ‘BellaMa’ su Rai2, ha raccontato a Pierluigi Diaco di aver scritto conBoncompagni il programma ‘Pronto Raffaella’ inizialmente per. Laall’interno della nuova rubrica ‘BellaRai’, che ogni giovedì celebra i 70 anni della tv di Stato. La trasmissione, un vero cult della tv italiana, partì nell’ottobre del 1983 con la conduzione di Raffaella Carrà, ma il primo candidato era stato il cantante di Monghidoro: “Avevamo fatto uno studio sul pubblico tv della mattina e avevamo capito cheera il loro artista preferito. Glielo chiedemmo e lui accettò. A un mese dalla messa in onda mi chiamò: ‘Ragazzi, ci ho pensato, non me la sento’. A quel punto ...

...della vita Generazioni Scopri di più PODCAST MARKET MOVER Podcast di approfondimento sulle... Ledi L'intelligenza artificiale al lavoroI giovani sono più preoccupati dei senior di Marco ...... un giocatore che sia stato nominato nei primi 3 quintetti Nba in una delle 3stagioni o in ... via il 24 ottobre, il 6 giugno cominciano le Finals Leggi i commenti Nba: tutte le14 ...Secondo leè indagato per una presunta violenza sessuale a Genova il 24enne Francesco Corsiglia , amico di Ciro Grillo , che è figlio di Beppe. I due ragazzi sono già imputati a Tempio Pausania ...Un gravissimo incidente è avvenuto quest'oggi attorno alle 13,30 nel porto di Salerno. Secondo quanto riportato da Ansa , sarebbe di un morto ed un ferito grave il bilancio dello scontro avvenuto a ...

Mondo ultime notizie. Libia: salgono a 5.500 i morti in alluvioni. Onu: a Derna acqua contaminata. ... Il Sole 24 ORE

Filorussi: "Attacco missilistico ucraino su Sebastopoli" Sky Tg24

ANCONA La carica dei 1200 aspiranti candidati che oggi, 14 settembre, si sono presentati alla Facoltà di Medicina di Ancona per svolgere il test d'ingresso di professioni sanitarie.(ANSA) - ROMA, 14 SET - Luciano Spalletti e Simone Inzaghi fra gli allenatori sono gli unici italiani presenti nella lista dei finalisti per i premi 'The Best FIFA Football Awards 2023', giunto alla n ...(ANSA) - ROMA, 14 SET - José Mourinho riabbraccia i nazionali a Trigoria e inizia a preparare la sfida di domenica all'Olimpico contro l'Empoli. Tra i tifosi, intanto, cresce l'attesa perché contro i ...