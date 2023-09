Ultime Notizie – dove | orario | come vedere la partita in tv

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 14 settembre 2023) Oggi giovedì 14 settembre è il giorno dell’attesissimaItalia-Francia agli Europei di pallavolo maschile 2023. Il PalaEur di Roma aprirà le sue porte ad EuroVolley alle 18 per la prima semifinale tra la Polonia e la Slovenia mentre alle 21.15 gli azzurri sfideranno la Francia di Andrea Giani. La gara sarà trasmessa in diretta su RAI2 e SKY Sport 1. Con un volo charter ieri mattina l’Italia di Ferdinando De Giorgi si è trasferita da Bari a Roma dopo la vittoria di martedì sera al tie break con l’Olanda nei quarti di finale. L’arrivo a Roma intorno alle 13 è stato seguito subito dall’incontro con la stampa al quale hanno partecipato il commissario tecnico De Giorgi e il capitano Simone Giannelli. “La Francia è una squadra molto tecnica, questo significa che non ha punti deboli in particolare, è una squadra con la quale devi mantenere un buon livello di gioco e ...