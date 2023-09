Uefa | l’Inghilterra il paese con più spettatori negli stadi in Europa L’Italia quarta

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 settembre 2023) Gli impianti più moderni, le squadre più ricche e naturalmente glipiù pieni.domina la classifica didi calcio, prendendo in considerazione non solo il professionismo, ma anche il dilettantismo, con 44,5 milioni di tifosi che affollano gliinglesi. Secondo posto per la Germania con 28,9 milioni di tifosi nella stagione 2022/23, mentre è terza la Spagna con 22,2 milioni.con 21,4 milioni. Lo ha riferito la. Dai dati raccolti nei suoi sondaggi, lastima in 209 milioni il numero totale di tifosieuropei, di cui 109 milioni provenienti dai principali campionati nazionali. La cifra totale rappresenta un aumento del 4% rispetto alla stagione ...