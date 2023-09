Ue | Tajani in aula su indipendenza commissari | Scalfarotto ' mando audio a Gentiloni' **

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - Scambio inoggi al Senato durante il question time tra il ministro degli Esteri, Antonio, e Ivanche ha postato sui social il video della seduta. "Oggi in Senato, il Ministro degli Esteri mi ha fatto la sua lezione sull'delle istituzioni europee dagli Stati Membri. Gli ho risposto che avrei mandato il suo intervento a Paolo". Inil ministro, nel parlare appunto didelle istituzioni Ue, ha ricordato: "Quando eroo europeo ho giurato di non prendere ordini dal governo italiano". La replica didai banchi di Iv: "Mi premurerò di mandare la registrazione del suo intervento alo ...

L'allarme diGià ieri il ministro degli Esteri Antonioaveva detto che "la situazione ...Il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere rilevati alle frontiere esterne dell'- ...... Antonio, rispondendo ai giornalisti in Senato sulla eventualita' che l'ex - presidente della Bce possa diventare il prossimo presidente della Commissione. "Poi - ha aggiunto - quello che ...Ieri, von der Leyen rivendicando come successo e modello esportabile il Memorandum- Tunisia e ... Un Piano, questo siglato tra Unione europea e Tunisia, che il ministro degli esteri, proporrà ...Leggi Anche Istat: produzione industriale torna in calo a luglio, - 2,1% su anno -taglia le stime sul Pil, l'Italia a +0,9% nel 2023 La mossa della Bce è stata invocata dall' Ocse,...ministro...

Tajani, Nicola Orlando sarà il rappresentante Ue a Tripoli Agenzia ANSA

Tajani: «Questa situazione peggiorerà Ora un piano con Ue, G20 e ... Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Lo ha riferito il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al question time al Senato.Diversi ospiti hanno scavalcato il muro dell’hotspot per uscire dalla struttura. La Questura di Agrigento: “Possono uscire perché non sono in stato di detenzione” ...A Lampedusa "ci deve essere una soluzione a breve, a medio e a lungo termine". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla trasmissione Zapping ieri sera su Radio 1. (ANSA) ...