(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - “I continui attacchiil commissariosono puro autolesionismo, uno spregiudicato tentativo di scaricare fuori dalla maggioranza responsabilità e limiti del Governo.dovrebbe aver capito che i rapporti con tutta la Commissione europea e con gli altri Paesi sono essenziali per l'Italia, per tutta una serie di partite delicatissime. Dannoso mostrare i muscoli a Bruxelles, mentre si avvicina la prova della realtà con i tagli della legge di Bilancio. Vedremo seresterà imbottigliata dalla linea estremista di Salvini o saprà muoversi nell'interesse della Nazione”. Lo afferma la deputata Debora, responsabile Giustizia del Pd, dopo che la premier Giorgiaha criticato il commissario per gli affari economici e monetari ...

Lo dichiara la deputata Debora, responsabile Giustizia del Pd, alla vigilia del viaggio della premier Giorgiaa Budapest, dove sarà ospite d'onore del vertice sulla demografia.'La- ha detto Schlein - vuole riportare l'Italia indietro nel tempo, a un'Italia fatta di ... infatti, erano assenti gli esponenti della minoranza in segreteria, come Deborahe ...... si gioca con la maglia dell'Italia' puntella Tommaso Foti, capogruppo del partito della... La deputata dem Deborapunta il mirino su Tajani. 'È un assai modesto spettacolo il ...Da Irene Tinagli a Deborafino a Roberto Gualtieri sono tanti gli esponenti del Pd che ... Giorgiain serata in conferenza stampa usa il fioretto. "I commissari europei, pur ...

Ue: Serracchiani (Pd), 'Meloni a Orban parli di Russia e Cina' La Gazzetta del Mezzogiorno

Ue: Serracchiani, ‘Meloni contro Gentiloni è autolesionista’ Il Sannio Quotidiano

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Più della passerella ideologica in omaggio a Orban, serve che il governo italiano vada a Budapest a chiedere a quello ungherese di allinearsi con l’Europa sulle questioni ...La segretaria del Pd torna sui temi a lei cari come il salario minimo e il diritto alla casa: “Riqualifichiamo gli alloggi popolari” ...La premier: vi prego per il futuro di non chiedermi conto di quel che un giornalista dice in tv, non ritengo di poter essere io a dirgli quello che deve dire ...