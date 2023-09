Ucraina | Zuppi a Pechino | “Unire gli sforzi per un dialogo di pace” Si attende possibile incontro con il premier Li Qiang

(Di giovedì 14 settembre 2023) Mentre Vladimir Putin e Kim Jong-un si scambiano fucili e sostegno militare , in Cina il cardinale Matteo Mariaprova a parlare di. Arrivato aper una tre giorni che si concluderà venerdì 15 settembre, l’inviato di Papa Francesco in missione per lavorare a una “giusta” per Kiev è stato ricevuto da Li Hui, rappresentante speciale del Partito comunista cinese per la crisi. In un colloquio che la Santa sede riferisce essersi svolto “in un clima aperto e cordiale”, i due hanno discusso le “drammatiche conseguenze della guerra in, sottolineando la necessità digliper favorire ile trovare percorsi che portino alla”. Dopo essere stato a Kiev, Mosca e ...

