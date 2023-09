Ucraina | Mosca | ' 11 droni di Kiev distrutti dalla difesa aerea della Crimea'

La posizione diin Libia ha acquisito ancor più valore geopolitico dall'inizio della guerra in. Il dossier libico è divenuto infatti cruciale per il Cremlino in quanto si è trasformato ...Per Budanov,mentre quando afferma di "produrre razzi autonomamente". La Corea del Nord negli ... utili in particolare per l'artiglieria: "Questo avrà un effetto negativo sulla guerra in",...Nelle immagini diffuse sui social russi un filmato del ministero della difesa: il lanciarazzi Mlrs che spara al fronte. Filmato propagandistico sulle attività dei soldati diin: I cannoni giganti della postazione mobile di fuoco: "lavoro degli equipaggi dell'uragano lanciarazzi multiplo MLRS al ...... in, ha incarcerato due soldati ucraini per 29 anni ciascuno, ha detto mercoledì il comitato investigativo russo, dopo averli accusati di aver ucciso tre civili.ha ripetutamente ...

Kim incontra Putin: 'Mosca vincerà la guerra in Ucraina' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Putin accetta l'invito di Kim Jong-un di visitare la Corea del Nord | Kiev: "Kim già fornisce armi a Mosca" TGCOM

Mosca, 14 set. (Adnkronos) - Kiev ha tentato di attaccare obiettivi sul territorio russo con i droni; 11 Uav sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea sulla Crimea. Lo ha riferito il Minister ...Vertice sulle armi Il mondo teme il possibile accordo sulle armi tra Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-Un, in questi giorni a Mosca. Il Giappone avverte su possibili violazioni delle risoluzioni ...Mosca, 14 set. (Adnkronos) - L'esercito russo ha distrutto cinque imbarcazioni-droni delle forze armate ucraine nel Mar Nero che cercavano di attaccare la nave Sergei Kotov. Lo ha riferito il Minister ...