Ucraina | Kim pronto a offrire armi a Putin

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il leader nordcoreano ha invitato il presidente russo a visitare Pyongyang Kim Jong-un ha invitato il presidente Vladimira visitare la Corea del Nord durante il loro incontro in Russia di ieri. Lo hanno riferito i media statali di Pyongyang, rendendo noto, inoltre, che Kim èal Cremlino proiettili di artiglieria e altre munizioni per la guerra in. Kim ha detto ache il loro incontro ha portato i legami bilaterali a un nuovo livello e ha espresso la volontà di promuovere relazioni stabili e orientate al futuro per i prossimi 100 anni, secondo l’agenzia di stampa Kcna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Lo hanno riferito i media statali di Pyongyang, rendendo noto, inoltre, cheè pronto a offrire al Cremlino proiettili di artiglieria e altre munizioni per la guerra inha detto a ......Jong - un . Intanto sul campo l'esercito russo ha intensificato il numero di bombardamenti e attacchi nelle regioni di Donetsk e di Odessa, sul Mar Nero. Le cause della guerra in: il ...Il summit tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreanoJong - un, a colloquio per ore il 13 settembre, per l'certifica un accordo che di fatto è già in vigore. La ...Il summit tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreanoJong - un, a colloquio per ore il 13 settembre, per l'certifica un accordo che di fatto è già in vigore. La ...

Kim incontra Putin: 'Mosca vincerà la guerra in Ucraina' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Guerra Ucraina, Kim: "Russia di Putin vincerà". E promette armi: le news Adnkronos

Funzionari ed esperti Usa e sudcoreani hanno espresso preoccupazione per l’incontro e per un possibile accordo sulle armi tra i due Paesi che potrebbe aiutare gli sforzi bellici di Mosca in Ucraina.Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 14 settembre: nella notte nuovo attacco su Odessa, feriti e danni al porto ...Sono 22 i velivoli inviati nella notte dalla Russia sul fronte nemico, di cui 17 distrutti dalle unità di difesa antiaerea (secondo Kiev). Incontro Putin-Kim, il Giappone avverte: “Possibili violazion ...