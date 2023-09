Ucraina | Kim pronto a offrire armi a Putin

(Di giovedì 14 settembre 2023) (Adnkronos) – Kim Jong-un ha invitato il presidente Vladimira visitare la Corea del Nord durante il loro incontro in Russia di ieri. Lo hanno riferito i media statali di Pyongyang, rendendo noto, inoltre, che Kim èal Cremlino proiettili di artiglieria e altre munizioni per la guerra in. Il presidente russo ha intanto accettato "con piacere" l'invito arrivato al termine del ricevimento di ieri al cosmodromo di Vostochny, nell'estremo oriente russo. Kim ha detto ache il loro incontro ha portato i legami bilaterali a un nuovo livello e ha espresso la volontà di promuovere relazioni stabili e orientate al futuro per i prossimi 100 anni, secondo l'agenzia di stampa Kcna. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

...Jong - un . Intanto sul campo l'esercito russo ha intensificato il numero di bombardamenti e attacchi nelle regioni di Donetsk e di Odessa, sul Mar Nero. Le cause della guerra in: il ...Lo hanno riferito i media statali di Pyongyang, rendendo noto, inoltre, cheè pronto a offrire al Cremlino proiettili di artiglieria e altre munizioni per la guerra inha detto a ...Il summit tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreanoJong - un, a colloquio per ore il 13 settembre, per l'certifica un accordo che di fatto è già in vigore. La ...Il summit tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreanoJong - un, a colloquio per ore il 13 settembre, per l'certifica un accordo che di fatto è già in vigore. La ...

Kim incontra Putin: 'Mosca vincerà la guerra in Ucraina' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Guerra Ucraina, Kim: "Russia di Putin vincerà". E promette armi: le news Adnkronos

I legami ormai consolidati tra Russia, Cina e Corea del Nord aprono inquietanti interrogativi nella comunità internazionale. Un altro capitolo delle guerre per procura ...Tutti i principali aggiornamenti in diretta di giovedì 14 settembre 2023 sulla guerra in Ucraina, giunta oggi al suo 568esimo giorno ...Il presidente russo Vladimir Putin ha accettato di visitare la Corea del Nord su invito del leader supremo Kim Jong-un.