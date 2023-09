Ucraina | il piano di Kiev per strappare la Crimea alla Russia

(Di giovedì 14 settembre 2023) Podolyak, consigliere di Zelensky, illustra ilin 3 punti: "Cieli puliti, stop rifornimenti, via la flotta" L’punta a riconquistare la, occupata d, con unche si basa sul raggiungimento di 3 obiettivi., impegnata nella controffensiva, considera la penisola una priorità nella guerra cominciata oltre 18 mesi fa. A delineare la strategia dell’è Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky. “Primo: dobbiamo liberare i cieli sulla penisola per riuscire a distruggere armi ed equipaggiamenti russi e infrastrutture di valore logistico. Per questo, vengono colpiti sistemi anti-missile e di difesa aere”, spiega Podolyak avviando il discorso. “Secondo: dobbiamo fermare i continui ...

Alla base dell'incontro tra i due leader potrebbero esserci accordi sulmilitare che, se confermati, sarebbero in grado di rovesciare le sorti della guerra inma anche di cambiare l'...In questo senso la nostra iniziativa, complementare aldel Mare, si prefigge di orientare gli ... mentre prima della guerra tra Russia egli stream principali passavano dal Nord. L'Italia ...

L'Ucraina punta a riconquistare la Crimea, occupata dalla Russia, con un piano che si basa sul raggiungimento di 3 obiettivi. Kiev, impegnata nella controffensiva, considera la penisola una priorità ...