Ucraina | attacco russo nel Kherson | ucciso bimbo di 6 anni

Un bambino di sei anni è stato ucciso in un attacco russo nella regione di Kherson, Ucraina. Il fratello di 13 anni e tre adulti sono rimasti feriti. La Procura regionale ha confermato la notizia.Un bambino di sei anni è stato ucciso la notte scorsa in un attacco russo nella regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto la Procura regionale, come riporta Rbc-Ucraina. (ANSA) ...È morto un bambino di sei anni in seguito a un attacco russo nella regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto la Procura regionale, come riporta Rbc-Ucraina. Dopo mezzanotte, le tru ...